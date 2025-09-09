В МИД сообщили об отсутствии россиян среди пострадавших в беспорядках в Непале

МИД России выступил с заявлением по факту беспорядков в Непале. По информации внешнеполитического ведомства, среди пострадавших нет россиян.

«По имеющейся информации, граждан Российской Федерации среди пострадавших нет. Обстановка вокруг Посольства России в Катманду остается спокойной», - говорится в заявлении.

Кроме того, в МИД отметили, что внимательно следят за развитием событий и выступают за мирное урегулирование внутриполитического кризиса в Непале.

Также в ведомстве призвали россиян временно воздержаться от поездок в Непал.

Несколько часов назад протестующие ворвались в резиденцию президента страны Рама Чандры Паудела. Многие местные политики, в том числе премьер-министр Непала Шарма Оли, экстренно ушли в отставку.