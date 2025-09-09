МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В МИД сообщили об отсутствии россиян среди пострадавших в беспорядках в Непале

Ведомство выпустило заявление по ситуации в стране.
Константин Денисов 2025-09-09 19:59:05
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

МИД России выступил с заявлением по факту беспорядков в Непале. По информации внешнеполитического ведомства, среди пострадавших нет россиян.

«По имеющейся информации, граждан Российской Федерации среди пострадавших нет. Обстановка вокруг Посольства России в Катманду остается спокойной», - говорится в заявлении.

Кроме того, в МИД отметили, что внимательно следят за развитием событий и выступают за мирное урегулирование внутриполитического кризиса в Непале.

Также в ведомстве призвали россиян временно воздержаться от поездок в Непал.

Несколько часов назад протестующие ворвались в резиденцию президента страны Рама Чандры Паудела. Многие местные политики, в том числе премьер-министр Непала Шарма Оли, экстренно ушли в отставку.

#МИД РФ #беспорядки #Непал
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
2
«Панцирь». Работа в период СВО
3
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
4
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
5
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
6
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
7
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
8
Воентех
9
«Военная приемка» в Беларуси
10
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 