Захарова назвала антисимволом председательство Бербок в ГА ООН

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что дед Бербок сражался в рядах вермахта в годы Великой Отечественной войны и она этим гордится.
Глеб Владовский 2025-09-09 13:52:19
© Фото: IMAGO, Michael Bahlo, Globallookpress

Председательство бывшего министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Генассамблее ООН является «антисимволом». Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В этот юбилейный год на трибуне Генеральный Ассамблеи ООН будет восседать как антисимвол Анналена Бербок», - заявила Захарова, выступая на заседании Международного антифашистского форума.

Дипломат отметила, что исполнение Бербок обязанностей председателя организации происходит в юбилейный для ООН год (ООН основали в 1945 году). Захарова добавила, что это деятель, который прикрывается «неолиберальными установками».

Кроме того, она напомнила, что Бербок рассказывала журналистам, как ее дед сражался в рядах Третьего рейха под Калининградом. Экс-министр иностранных дел также говорила, что гордится им.

Ранее политолог Грегор Шпицен назвал ряд причин, по которым Бербок не сможет занять пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН. В случае если это произойдет, народ Германии сможет вздохнуть с облегчением.

#в стране и мире #Мария Захарова #Германия #Генассамблея ООН #председательство #Анналена Бербок
