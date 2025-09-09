Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что третья мировая война уже началась. Об этом политик рассказал в эксклюзивном интервью изданию RT.

По словам Мадуро, два года назад у него состоялся разговор с тогдашним папой римским Франциском, который рассуждал о том, что мир приближается к третьей мировой войне. Вспоминая слова понтифика, венесуэльский лидер заявил, что, по его мнению, война уже идет.

«Империя США имеет план войны для навязывания своей политической, экономической, культурной, военной гегемонии в мире», - отметил политик.

И на фоне происходящего в мировой политике слова Мадуро не выглядят безосновательными. Так, например, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что его страна совместно с Евросоюзом готова использовать самые жесткие меры, действуя против России.