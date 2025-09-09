Бессент: США готовы усилить санкции против России лишь при поддержке ЕС

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что его страна готова принять против России жесткие меры, однако в таком случае им необходимо рассчитывать на помощь Евросоюза (ЕС). Об этом политик написал в своем аккаунте в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Обычный подход не сработал. Мы готовы принять решительные меры против России, но наши европейские партнеры должны полностью поддержать нас в этом, чтобы мы добились успеха. Я ясно дал это понять сегодня на встрече со специалистом по санкциям Дэвидом О’Салливаном», - высказался Бессент.

Он также отметил, что США и ЕС сходятся во мнении касательно важности прекращения конфликта на Украине, а руководителем их общей стратегии является лично американский президент Дональд Трамп.

Недавно лидер США заявил о своей готовности перейти ко второму этапу антироссийских санкций, однако никаких конкретных сроков или подробностей он не уточнил.