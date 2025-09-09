МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бессент: США готовы усилить санкции против России лишь при поддержке ЕС

Подобные высказывания подтверждают недавние слова Трампа.
Тимур Юсупов 2025-09-09 16:12:51
© Фото: Сергей Булкин, РИА Новости

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что его страна готова принять против России жесткие меры, однако в таком случае им необходимо рассчитывать на помощь Евросоюза (ЕС). Об этом политик написал в своем аккаунте в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Обычный подход не сработал. Мы готовы принять решительные меры против России, но наши европейские партнеры должны полностью поддержать нас в этом, чтобы мы добились успеха. Я ясно дал это понять сегодня на встрече со специалистом по санкциям Дэвидом О’Салливаном», - высказался Бессент.

Он также отметил, что США и ЕС сходятся во мнении касательно важности прекращения конфликта на Украине, а руководителем их общей стратегии является лично американский президент Дональд Трамп.

Недавно лидер США заявил о своей готовности перейти ко второму этапу антироссийских санкций, однако никаких конкретных сроков или подробностей он не уточнил.

#в стране и мире #сша #Трамп #ЕС #санкции
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
2
«Панцирь». Работа в период СВО
3
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
4
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
5
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
6
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
7
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
8
Воентех
9
«Военная приемка» в Беларуси
10
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 