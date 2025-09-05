МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Израиль озвучил пять условий прекращения войны в секторе Газа

Заявление опубликовали после появления видео с израильским заложником Гаем Гильбоа Далалем на 700-й день с момента похищения.
Дарья Ситникова 2025-09-05 22:31:32
© Фото: Ilia Yefimovich, dpa, Global Look Press

Израильское руководство хочет достичь цели в ходе войны в секторе Газа.Немедленное прекращение боевых действий возможно только при выполнении пяти условий. Об этом заявили в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

В эти пять условий входит: освобождение всех заложников, учитывая и живых, и павших, разоружение ХАМАС, демилитаризация сектора Газа. А также израильский контроль безопасности в секторе и создание альтернативного гражданского правительства, которое не будет представлять угрозы Израилю.

Это заявление опубликовали после появления видео с израильским заложником Гаем Гильбоа Далалем на 700-й день с момента похищения, которое выложило палестинское движение ХАМАС.

В офисе Нетаньяху отметили, что никакое жестокое пропагандистское видео не ослабит решимость и не отвлечет от достижения поставленных целей.

По данным израильских властей, в Газе до сих пор удерживают 48 заложников, из них живы меньше половины.

Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир ранее заявил, что ЦАХАЛ доберется до палестинских чиновников, которые скрываются за границей. При этом напомнив, что накануне израильская армия атаковала одного из чиновников ХАМАС.

