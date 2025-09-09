МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Удар «Молнии» превратил пикап с боеприпасами ВСУ в огненное пятно

Расчет БПЛА ликвидировал вражеский автомобиль вместе с боекомплектом в зоне спецоперации.
2025-09-09 17:22:49
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты беспилотников 72-й мотострелковой бригады группировки войск «Юг» поразили автомобиль противника, перевозивший боеприпасы, на Краматорско-Дружковском направлении.

По данным Минобороны, цель была обнаружена разведывательным дроном ZALA в зоне ответственности подразделения. После передачи координат операторы подготовили к вылету ударный беспилотник самолетного типа «Молния».

На кадрах, опубликованных военным ведомством, видно, как дрон идет на снижение, берет цель в прицел и наносит удар по движущемуся пикапу. После точного попадания автомобиль загорелся, детонация боеприпасов полностью уничтожила машину и груз.

Подобные действия позволяют лишать ВСУ мобильности и оперативно пресекать попытки снабжения передовых позиций боеприпасами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#бпла #спецоперация #дроны #юг #молния
