Удар «Молнии» превратил пикап с боеприпасами ВСУ в огненное пятно

Расчеты беспилотников 72-й мотострелковой бригады группировки войск «Юг» поразили автомобиль противника, перевозивший боеприпасы, на Краматорско-Дружковском направлении.

По данным Минобороны, цель была обнаружена разведывательным дроном ZALA в зоне ответственности подразделения. После передачи координат операторы подготовили к вылету ударный беспилотник самолетного типа «Молния».

На кадрах, опубликованных военным ведомством, видно, как дрон идет на снижение, берет цель в прицел и наносит удар по движущемуся пикапу. После точного попадания автомобиль загорелся, детонация боеприпасов полностью уничтожила машину и груз.

Подобные действия позволяют лишать ВСУ мобильности и оперативно пресекать попытки снабжения передовых позиций боеприпасами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.