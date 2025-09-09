МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дроны уничтожили MaxxPro и сожгли укрытие ВСУ на Северском направлении

Кадры с ликвидацией объектов противника операторами БПЛА продемонстрировало МО РФ.
2025-09-09 16:18:08
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов беспилотников «Южной» группировки войск, которые нанесли удары по целям на Северском направлении.

По данным ведомства, разведка выявила ротацию живой силы ВСУ, которую перебрасывали на позиции с помощью бронированной машины MaxxPro. В ходе атаки дроны нанесли точные удары по укрытию с личным составом и самой бронемашине, в результате чего противник понес потери.

На опубликованных кадрах с камер дронов видно, как операторы в ночное время ведут наблюдение в инфракрасном режиме. Один из эпизодов фиксирует крупный бронеавтомобиль, замаскированный под деревьями. Камера приближается и показывает характерный силуэт MaxxPro, после чего дрон-камикадзе направляется на цель.

Дальнейшие кадры сняты с другого беспилотника - уже в светлое время суток. Он фиксирует момент точного попадания по укрытию в лесополосе - огненный всплеск, клубы дыма и пожар, охвативший позиции ВСУ. С высоты хорошо заметно, что после удара от маскировки остались лишь обугленные фрагменты.

По данным Минобороны, системная работа расчетов БПЛА позволяет российским войскам блокировать переброску резервов, уничтожать пункты управления БПЛА, огневые позиции артиллерии и лишать противника возможности эффективно обороняться.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#бпла #ВСУ #спецоперация #Северское направление #группировка юг #Махх Pro
