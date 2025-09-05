Водитель ВСУ попытался увернуться, но получил дрон прямо в кабину

Минобороны показало видео с огневым поражением украинского грузовика КрАЗ в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал расчет российского FPV-дрона.

На опубликованных кадрах видно, как водитель неуклюжего грузовика пытается уйти от столкновения, но оператор ловко корректирует юркий дрон-камикадзе, направляя его точно в кабину с боевиком.

Уточняется, что беспилотником управлял военнослужащий из Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон». На видеоподборке представлено поражение и других целей - в том числе орудия Д-30, бронеавтомобиля MaxxPro и пунктов временной дислокации.

Ранее сообщалось, что украинские дроноводы сгорели от термобарических снарядов российского «Солнцепека». Тяжелая огнеметная система прошла модернизацию, благодаря которой военнослужащие смогли поразить неприятеля термобарическими снарядами с расстояния более чем в 20 километров.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.