МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Водитель ВСУ попытался увернуться, но получил дрон прямо в кабину

Также в подборке - поражение Д-30, MaxxPro, пунктов временной дислокации и других целей.
2025-09-05 18:15:56
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны показало видео с огневым поражением украинского грузовика КрАЗ в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал расчет российского FPV-дрона. 

На опубликованных кадрах видно, как водитель неуклюжего грузовика пытается уйти от столкновения, но оператор ловко корректирует юркий дрон-камикадзе, направляя его точно в кабину с боевиком. 

Уточняется, что беспилотником управлял военнослужащий из Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон». На видеоподборке представлено поражение и других целей - в том числе орудия Д-30, бронеавтомобиля MaxxPro и пунктов временной дислокации. 

Ранее сообщалось, что украинские дроноводы сгорели от термобарических снарядов российского «Солнцепека». Тяжелая огнеметная система прошла модернизацию, благодаря которой военнослужащие смогли поразить неприятеля термобарическими снарядами с расстояния более чем в 20 километров. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#грузовик #спецоперация #кабина #КРАЗ #Рубикон #FPV-дроны
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Панцирь». Работа в период СВО
2
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
3
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
4
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
5
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
6
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
7
Воентех
8
«Военная приемка» в Беларуси
9
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
10
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 