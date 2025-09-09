МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Турист из РФ в Непале рассказал, как перед ним взорвалась машина

По словам российского туриста, люди выходят на улицы с маленькими детьми и жгут костры.
Игнат Далакян 2025-09-09 14:20:16
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российский турист рассказал «Звезде» о текущей обстановке в Непале на фоне протестов. По его словам, люди выходят на улицы с маленькими детьми и жгут костры.

«Вышел купить молока, передо мной взорвалась машина, и я решил пойти домой», - рассказал мужчина.

В настоящий момент беспорядки в Непале продолжаются. Россиянин также отметил, что улицы окутаны дымом.

Ранее в Российском союзе туриндустрии назвали безопасные места в Непале во время протестов. Россиянам рекомендуют оставаться в отелях и избегать районов массовых собраний.

В крупных городах Непала с 4 сентября прошли акции «Революция поколения Z». Демонстрации начались из-за решения властей заблокировать 26 социальных сетей и мессенджеров, среди которых X, Facebook*, YouTube, Instagram* и WhatsApp*. В настоящее время в стычках с полицией погибли больше 19 демонстрантов, еще более 300 человек получили ранения.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram и мессенджера WhatsApp признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#протесты #беспорядки #наш эксклюзив #Непал #турист
