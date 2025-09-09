Крупнейшую в Африке ГЭС открыли в Эфиопии

В Эфиопии состоялась церемония открытия крупнейшей в Африке гидроэлектростанции на Ниле «Хыдасе» («Возрождение»). Торжественное событие возглавил премьер-министр страны Абий Ахмед.

«Эта плотина - свидетельство нашей решимости использовать ресурсы Эфиопии на благо наших граждан и региона», - подчеркнул он.

Ахмед добавил, что эта ГЭС не должна причинить ущерба Египту и Судану, с которыми ранее возникли разногласия из-за строительства дамбы. Премьер также заверил, что «Хыдасе» должна не только уменьшить наводнения, но и стабилизировать речные потоки в регионе.

Строительство этой ГЭС началось еще в 2011 году. Она обладает мощностью 5 150 мегаватт, ее резервуар способен накапливать 74 миллиарда кубометров воды.