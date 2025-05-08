Президент Эфиопии прибыл в Москву для участия в праздновании 9 Мая

Президент Эфиопии Тайе Ацке-Селассие прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил ТАСС.

Напомним, 7 мая, в посольстве Эфиопии в РФ сообщили о том, что глава государства примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы. Уточняется, что Ацке-Селассие будет участником на параде, а также посетит официальный ужин в четверг, 8 мая, и завтрак 9 мая с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что президент Бразилии Лула да Силва прибыл в Москву, чтобы отпраздновать День Победы 9 мая. Также сообщалось о прибытии в Россию президента Венесуэлы Николаса Мадуро, председателя КНР Си Цзиньпина и президента Сербии Александра Вучича.