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Президент Эфиопии прибыл в Москву для участия в праздновании 9 Мая

Тайе Ацке-Селассие также проведет двустороннюю встречу с Владимиром Путиным.
Глеб Владовский 2025-05-08 09:12:08
© Фото: Michael Tewelde XinHua Globallookpress

Президент Эфиопии Тайе Ацке-Селассие прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил ТАСС.

Напомним, 7 мая, в посольстве Эфиопии в РФ сообщили о том, что глава государства примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы. Уточняется, что Ацке-Селассие будет участником на параде, а также посетит официальный ужин в четверг, 8 мая, и завтрак 9 мая с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что президент Бразилии Лула да Силва прибыл в Москву, чтобы отпраздновать День Победы 9 мая. Также сообщалось о прибытии в Россию президента Венесуэлы Николаса Мадуро, председателя КНР Си Цзиньпина и президента Сербии Александра Вучича. 

#в стране и мире #9 мая #день победы #Эфиопия #Тайе Ацке-Селассие
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