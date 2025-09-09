МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МИД РФ заявил, что иноагенты и русофобы переврали слова Лаврова

Глава российской дипломатии выступил в МГИМО, где во время речи упомянул Берлинскую стену.
Марина Крижановская 2025-09-09 01:44:51
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российский МИД отреагировал на ложные сообщения, которые приписали главе ведомства Сергею Лаврову. В Сети начали распространять его слова о якобы возведении «берлинских стен» после выступления в МГИМО перед студентами и преподавателями.

Там он заострил внимание на манере западных стран возводить некие оградительные сооружения на огромном евразийском пространстве от остального мира. Таким сооружением в конце XX века являлась Берлинская стена.

Однако эту реплику подхватили и начали ее искажать. В Министерстве иностранных дел решили прояснить ситуацию и пояснили, что именно имел ввиду Сергей Лавров.

«Отмечаем настоящую атаку иноагентов в медиапространстве после сказанного министром Сергеем Лавровым в ходе выступления перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО. Мобилизованы все русофобы и пропагандисты на евроатлантических бюджетах в попытке переврать слова главы МИД России. Мол, министр приписал строительство Берлинской стены Западу», - говорится в сообщении в телеграм-канале министерства.

Отмечается, что на самом деле Лавров сказал о современных международных отношениях и будущем многополярном мире, напомнив всем, что живем мы на «одной очень маленькой планете».

По словам главы МИД РФ, выстраивать «берлинские стены», а также условные стены между собой и огромным евразийским пространством, бывшим ранее СССР, а теперь постсоветским пространством - это в западном стиле. При этом современная Россия не желает каких-либо стен и хочет работать по-честному.

В этот же день Сергей Лавров заявлял, что Россия готова к диалогу с Западом, но прежнего формата уже не будет.

#в стране и мире #Сергей Лавров #Берлинская стена #Запад #Фейки #МИД РФ
