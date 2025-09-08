МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Лавров: Россия готова к диалогу с Западом, но прежнего формата не будет

В МИД не исключают возвращения западных компаний на российский рынок.
Константин Денисов 2025-09-08 16:06:27
© Фото: Nemyshev Vyacheslav, URA.RU, Global Look Press

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова к возобновлению диалога с западными странами. Об этом он сообщил в ходе выступления перед студентами и преподавателями МГИМО.

При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что прежний формат отношений уже невозможен.

«Не мы разрывали отношения, не мы разрывали контакты. И если наши западные коллеги захотят их возобновить, то мы будем к этому готовы. Но бизнеса как обычно, как в прошлом, уже быть не может», - сказал Лавров.

Ранее Лавров похвалил Индию, которая «не прогнулась» перед Западом из-за введения новых санкций за импорт российской нефти.

#в стране и мире #Индия #Сергей Лавров #Запад #санкции #МИД РФ
