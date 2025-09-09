Древнейший в мире дом престарелых обнаружили в Израиле

В Израиле археологи из Института археологии Зинмана при Хайфском университете обнаружили древнейший в мире дом престарелых. Об этом сообщает aif.ru.

По мнению специалистов, находка относится к IV-V векам нашей эры. У входа в здание они обнаружили выложенную из мозаики надпись «Мир праху его». Кроме того, рядом с надписью изображены кипарисы - символ вечной жизни, фрукты, символизировавшие изобилие, и египетские гуси, которые обозначали в древней иконографии блаженные души.

«Это живое доказательство того, что забота о пожилых людях - не просто современная идея, а часть социальных институтов и концепций, существовавших еще 1 600 лет назад», - цитирует издание заявление доктора философии Майкла Айзенберга.

Уточняется, что находку обнаружили в руинах старого города Гиппос, расположенного в северной части Израиля, рядом с ливанской границей. Специалист также дополнил, что обнаруженная мозаика, вероятно, станет первым физическим свидетельством существования дома престарелых в древнее время.