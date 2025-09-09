Минобороны России сообщило об уничтожении украинской пусковой установки зенитного ракетного комплекса С-300. То же самое удалось сделать и с кабиной управления этого же ЗРК.

Российское оборонное ведомство сообщило об огневом поражении, нанесенном вражеским складам боеприпасов в зоне проведения специальной военной операции. Досталось и украинским пунктам управления, а также местам запуска БПЛА дальнего радиуса действия.

Помимо этого, удалось поразить пункты временной дислокации вооруженных формирований Украины и иностранных наемников в 140 районах.

Ранее сообщалось, что расчеты орудий Д-20 накрыли склад боеприпасов и пехоту ВСУ западнее Часова Яра. В тот раз противник уничтожался мощными 152-миллиметровыми снарядами.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.