Сийярто: Венгрия подпишет «долгосрочный договор» с Западом по поставкам газа

Венгрия подпишет «самый долгосрочный договор» с Западом на поставку газа. Об этом сообщил глава МИД страны Петер Сийярто.

«Мы подписываем новый долгосрочный контракт на закупку природного газа. Это будет наш самый долгосрочный контракт на покупку природного газа с западного направления», - написал дипломат в соцсетях.

Сийярто подчеркнул, что Будапешт стремится диверсифицировать поставки газа. Но, несмотря на это, в краткосрочной перспективе российские энергоресурсы заменить будет невозможно.

Ранее венгерский дипломат назвал одним из ключевых достижений внешней политики страны за последние 15 лет способность поддерживать уважительное и взаимовыгодное сотрудничество с крупнейшими мировыми державами, в том числе с Россией.