Венгрия назвала сохранение отношений с РФ ключевым достижением за 15 лет

Сийярто: Будапешту удалось сохранить отношения с Россией, несмотря на ошибки европейских лидеров.
Дима Иванов 2025-08-29 21:39:32
© Фото: Thomas Trutschel, Photothek Media Lab, Globallookpress

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал одним из ключевых достижений внешней политики страны за последние 15 лет способность поддерживать уважительное и взаимовыгодное сотрудничество с крупнейшими мировыми державами - Россией, США и Китаем.

Выступая на фестивале Tranzit, он отметил, что Венгрия, будучи небольшой страной Центральной Европы без выхода к морю и членом ЕС и НАТО, добилась этого, несмотря на ошибки европейских лидеров.

По его словам, руководство Евросоюза изолировало регион от этих государств, считая их противниками и ограничивая экономические связи.

Сийярто подчеркнул, что в ближайшие годы правительство Венгрии намерено защищать национальную экономику и граждан от последствий снижения конкурентоспособности ЕС.

Ранее венгерские власти подали иск в суд Евросоюза из-за решения об использовании замороженных активов России для помощи Украине.

#Россия #в стране и мире #Венгрия #Петер Сийярто #Сотрудничество #экономика ЕС
