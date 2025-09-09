При пожаре в зоопарке Ейска погибли 28 крокодилов

Стало известно, сколько погибло животных в результате пожара в зоопарке города Ейск в Краснодарском крае. Об этом сообщили «Звезде» в региональном управлении МЧС России.

«К сожалению, 28 крокодилов и одна черепаха погибли. Причина пожара устанавливается», - уточнил собеседник телеканала.

В ведомстве подчеркнули, что спасатели оперативно локализовали возгорание и не допустили распространения огня на территории дельфинария и океанариума.

Ранее сообщалось, что в Ейске загорелось здание дельфинария. Среди обитателей учреждения числятся в том числе дальневосточная белуха, северный морской лев и южноафриканские морские котики.