При пожаре в зоопарке Ейска погибли 28 крокодилов

В результате трагедии погибла также одна черепаха.
Глеб Владовский 2025-09-09 11:28:44
© Фото: chpkrasnodara, Telegram

Стало известно, сколько погибло животных в результате пожара в зоопарке города Ейск в Краснодарском крае. Об этом сообщили «Звезде» в региональном управлении МЧС России.

«К сожалению, 28 крокодилов и одна черепаха погибли. Причина пожара устанавливается», - уточнил собеседник телеканала.

В ведомстве подчеркнули, что спасатели оперативно локализовали возгорание и не допустили распространения огня на территории дельфинария и океанариума.

Ранее сообщалось, что в Ейске загорелось здание дельфинария. Среди обитателей учреждения числятся в том числе дальневосточная белуха, северный морской лев и южноафриканские морские котики.

#пожар #Краснодарский край #зоопарк #МЧС России #наш эксклюзив #крокодилы
