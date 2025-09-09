Европарламент выдвинул условия Киеву для вступления в ЕС

Европарламент назвал условия, выполнение которых дает шанс на вступление Киева в Евросоюз. Такое заявление сделал спецдокладчик ЕП по Украине Майкл Галер.

«Мы призываем (Киев. - Прим. ред.) к прекращению политических процессов и санкций против оппозиционеров (в рамках процесса вступления в ЕС . - Прим. ред.)», - сообщил Галер на пленарном заседании.

По его словам, таким образом, плюрализм и политический диалог между группами в Верховной раде будут гарантированы. Кроме того, от Киева потребовали отменить запрет для депутатов на зарубежные поездки.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что процесс вступления Украины в ЕС будет долгим, поскольку крупные государства союза будут создавать большие препятствия.