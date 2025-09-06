Процесс вступления Украины в ЕС будет долгим, поскольку крупные государства союза будут создавать большие препятствия. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью STVR.

«Украине придется выполнить все условия, связанные с членством в ЕС», - сказал он.

Украине «следует быть осторожной с крупными государствами ЕС». Поскольку, по словам словацкого лидера, именно они будут создавать «искусственные препятствия», чтобы Киев вступил в Евросоюз как можно раньше.

Он также рассказал, что во время встречи с Владимиром Зеленским они не сошлись во мнениях по многим темам. Например, они не поняли друг друга в вопросе атак на нефтяную инфраструктуру в России.

Напомним, что второго сентября президент России Владимир Путин встретился с Фицом в Пекине. Российский лидер и премьер-министр Словакии обсуждали ситуацию на Украине, агрессию стран Запада и экономику. Словацкий лидер также сказал, что в Европе его будут критиковать за разговор с президентом России, и одновременно спрашивать о содержании разговора.