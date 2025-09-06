МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Фицо предупредил о долгом процессе вступления Украины в ЕС

Роберт Фицо также рассказал, что во время встречи с Зеленским они не сошлись во мнениях по многим темам.
Дарья Ситникова 2025-09-06 19:27:09
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Global Look Press

Процесс вступления Украины в ЕС будет долгим, поскольку крупные государства союза будут создавать большие препятствия. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью STVR.

«Украине придется выполнить все условия, связанные с членством в ЕС», - сказал он.

Украине «следует быть осторожной с крупными государствами ЕС». Поскольку, по словам словацкого лидера, именно они будут создавать «искусственные препятствия», чтобы Киев вступил в Евросоюз как можно раньше.

Он также рассказал, что во время встречи с Владимиром Зеленским они не сошлись во мнениях по многим темам. Например, они не поняли друг друга в вопросе атак на нефтяную инфраструктуру в России.

Напомним, что второго сентября президент России Владимир Путин встретился с Фицом в Пекине. Российский лидер и премьер-министр Словакии обсуждали ситуацию на Украине, агрессию стран Запада и экономику. Словацкий лидер также сказал, что в Европе его будут критиковать за разговор с президентом России, и одновременно спрашивать о содержании разговора.

#Украина #ЕС #словакия #Фицо
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Панцирь». Работа в период СВО
2
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
3
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
4
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
5
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
6
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
7
Воентех
8
«Военная приемка» в Беларуси
9
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
10
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 