Самолет Ан-2 потерпел крушение в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.

«Поступила информация о том, что при проведении сельхозработ в четырех километрах юго-восточнее хутора Морозов произошло падение воздушного судна Ан-2», - говорится в заявлении ведомства.

По предварительным данным, в результате трагедии погиб пилот. На месте происшествия работают шесть специалистов и две единицы техники МЧС России.

Точная причина трагедии не указывается.