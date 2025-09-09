МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Самолет Ан-2 потерпел крушение в Ростовской области

Инцидент произошел в ходе выполнения сельскохозяйственных работ в районе хутора Морозов.
Глеб Владовский 2025-09-09 10:31:49
© Фото: МЧС России

Самолет Ан-2 потерпел крушение в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.

«Поступила информация о том, что при проведении сельхозработ в четырех километрах юго-восточнее хутора Морозов произошло падение воздушного судна Ан-2», - говорится в заявлении ведомства.

По предварительным данным, в результате трагедии погиб пилот. На месте происшествия работают шесть специалистов и две единицы техники МЧС России.

Точная причина трагедии не указывается.

#Ростовская область #Ан-2 #МЧС России #Крушение самолета
