Шахтер погиб при обрушении горной породы в Ростовской области

Следствием устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
Гоар Хачатурян 2025-08-09 17:22:30
© Фото: Антон Вергун, РИА Новости

Один человек погиб при обрушении горной породы в шахте «Шерловская-Наклонная» в Ростовской области. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на региональное управление МЧС России.

По информации МЧС, работы проводились в шахте на глубине около 500 метров. Одного проходчика шахты насмерть придавило упавшей горной породой, двое других смогли выбраться — они находились на безопасном расстоянии от места обрушения.

«Девятого августа в шахте "Шерловская-Наклонная" в Красносулинском районе произошло падение горной породы на проходчика шахты. В результате мужчина получил телесные повреждения, от которых скончался», - передает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что на месте продолжают работать спасательные службы, силами которых пострадавшие и погибший были доставлены на поверхность.

Возбуждено дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека».

