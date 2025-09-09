МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дроноводы сожгли украинский танк в Запорожской области

Удар беспилотниками-камикадзе наносился на Ореховском направлении специальной военной операции.
2025-09-09 10:42:37
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского танка в зоне проведения специальной военной операции. Это сделали расчеты FPV-дронов из состава 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Днепр».

«Было на самом деле сложно его уничтожить, потому что пытались как-то его оборонить, защитить, вот, укрыть его как-то, но ВСУ не справились, собственно, и танк мы уничтожили», - приводит МО РФ слова оператора FPV-дрона с позывным Акс.

Уточняется, что танк обнаружили и ликвидировали на Ореховском направлении на территории Запорожской области. Акс добавил, что сейчас на этом направлении боевой работы очень много - расслабиться не получается ни на минуту. 

Оператор сказал, что расчеты располагают самыми свежими версиями FPV-дронов. Работая в тесном взаимодействии с воздушной разведкой, они наносят огневые удары, значительно снижая боевой потенциал неприятеля и способствуя продвижению российских штурмовых групп. 

Ранее сообщалось, что в том же регионе России, в Запорожской области, наши FPV-дроны настигли украинскую пехоту. На опубликованных кадрах зафиксированы попадания в те строения, куда забегали боевики. После взрывов все рушится и загорается.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#танк #спецоперация #запорожская область #Ореховское направление #FPV-дроны
