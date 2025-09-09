Минобороны России сообщает об уничтожении украинского танка в зоне проведения специальной военной операции. Это сделали расчеты FPV-дронов из состава 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Днепр».

«Было на самом деле сложно его уничтожить, потому что пытались как-то его оборонить, защитить, вот, укрыть его как-то, но ВСУ не справились, собственно, и танк мы уничтожили», - приводит МО РФ слова оператора FPV-дрона с позывным Акс.

Уточняется, что танк обнаружили и ликвидировали на Ореховском направлении на территории Запорожской области. Акс добавил, что сейчас на этом направлении боевой работы очень много - расслабиться не получается ни на минуту.

Оператор сказал, что расчеты располагают самыми свежими версиями FPV-дронов. Работая в тесном взаимодействии с воздушной разведкой, они наносят огневые удары, значительно снижая боевой потенциал неприятеля и способствуя продвижению российских штурмовых групп.

Ранее сообщалось, что в том же регионе России, в Запорожской области, наши FPV-дроны настигли украинскую пехоту. На опубликованных кадрах зафиксированы попадания в те строения, куда забегали боевики. После взрывов все рушится и загорается.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.