В Польше беженцы с Украины рискуют остаться без пособий

Проживающие в Польше украинские беженцы рискуют остаться без пособий. Такое заявление сделал глава МВД страны Мачей Дущик.
«Около 10% (проживающих в Польше иностранцев. - Прим. ред.) потеряют доступ к выплатам», - заявил он в интервью телеканалу TVP Info.
Политик добавил, что в Польше с 2026 года будет действовать новая система контроля за выплатами. Но для этого необходимо получить одобрение парламента и президента страны.
Однако беженцам сохранят право на бесплатное получение дорогостоящих медицинских услуг.
Ранее сообщалось, что из Польши депортировали украинца, который угрожал поджигать дома поляков за отмену выплаты пособий.
