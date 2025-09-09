МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Польше беженцы с Украины рискуют остаться без пособий

Ожидается введение новой системы выплаты пособий с января 2026 года.
Глеб Владовский 2025-09-09 10:02:21
© Фото: Volha Shukaila, Keystone Press Agency, Globallookpress

Проживающие в Польше украинские беженцы рискуют остаться без пособий. Такое заявление сделал глава МВД страны Мачей Дущик.

«Около 10% (проживающих в Польше иностранцев. - Прим. ред.) потеряют доступ к выплатам», - заявил он в интервью телеканалу TVP Info.

Политик добавил, что в Польше с 2026 года будет действовать новая система контроля за выплатами. Но для этого необходимо получить одобрение парламента и президента страны.

Однако беженцам сохранят право на бесплатное получение дорогостоящих медицинских услуг.

Ранее сообщалось, что из Польши депортировали украинца, который угрожал поджигать дома поляков за отмену выплаты пособий.

#в стране и мире #Польша #Пособия #Беженцы с Украины #отмена выплат
