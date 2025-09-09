USA Today: P. Diddy предложил киллеру $1 млн за голову Тупака Шакура

Проведенный USA Today анализ ранее секретных файлов и судебных протоколов указал на предполагаемую причастность Шона Комбса (P. Diddy) к заказному убийству другого рэпера - Тупака Шакура. В документах содержатся показания вероятного исполнителя преступления лидера банды Crips Дуэйна Кита Дэвиса.

В сентябре 1996 года члены двух калифорнийских банд - Bloods и Crips - вышли с боксерского поединка в Лас-Вегасе. Тупак Шакур, самый известный рэпер из США того времени, нанес члену конкурирующей банды удар кулаком в лицо. Жертвой оказался племянник лидера группировки Дэвиса.

Мужчина упал на землю, и толпа набросилась на него. Шакур вместе с руководителем Death Row Records Мэрионом «Шугом» Найтом и другими членами уличной банды избивали его до тех пор, пока не появилась охрана. Избитый отказался от медицинской помощи и не рассказал полиции о случившемся, но позже пожаловался Дэвису и тот захотел отомстить.

Однако в отчете Управления по борьбе с наркотиками, содержащем подробности секретного допроса полиции, который представили в суде ранее в этом году, Дэвис заявил, что у него была еще одна причина преследовать Шакура и Найта. По его словам, P. Diddy назначил награду в 1 миллион долларов за их головы.

Через несколько часов после избиения Шакур был застрелен из проезжавшей машины. Он скончался несколько дней спустя. Найт получил легкое ранение в голову и выжил.



Адвокаты Дэвиса подчеркнули причастность Шона Комбса к преступлению в своем заявлении, когда власти начали преследовать исполнителя по ряду других преступлений. Еще два обвинения против Комбса обнаружились в документах, поданных в рамках серии гражданских исков: там говорится, что он хвастался тем, что заказал убийство, и, возможно, оплатил арендный «Кадиллак», из которого произвели выстрелы.

55-летнему Комбсу не предъявляли обвинений в связи со смертью Тупака Шакура, и он неоднократно отрицал свою причастность. Представитель полиции Лас-Вегаса сообщил газете USA Today, что Комбс никогда не был подозреваемым в этом убийстве.

Комбс ранее предстал перед судом по другим делам, связанным с рэкетом, торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозкой людей для занятия проституцией. В начале июля присяжные признали его виновным по двум пунктам обвинения в вовлечении в проституцию, но оправдали по более серьезным обвинениям в рэкете и торговле людьми. Вынесение приговора назначено на октябрь этого года.