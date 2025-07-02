Рэпера P. Diddy признали виновным в организации проституции

Американского рэпера и продюсера P. Diddy (Шона Комбса) признали виновным по двум из пяти пунктов обвинения. Его считают причастным к перевозке девушек для занятия проституцией, как сообщил телеканал Fox News.

Информации о дате вынесения приговора пока нет. За транспортировку людей с целью занятия проституцией обвиняемому может грозить до 10 лет тюремного заключения.

При этом, как сообщалось ранее, присяжные признали Шона Комбса невиновным по трем оставшимся пунктам, касающимся торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации (два пункта) и организации преступной деятельности. Слушания по этому делу продолжались около двух месяцев.