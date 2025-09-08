Задержан один из сбежавших из СИЗО Екатеринбурга

Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из сбежавших 1 сентября из СИЗО-1 Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН России по Свердловской области.

«Сотрудниками свердловского ГУФСИН совместно с представителями ФСБ и МВД был задержан обвиняемый А.В. Черепанов*, который 01.09.2025 совершил побег из-под охраны из СИЗО-1 (г. Екатеринбург). Сопротивления он не оказал», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что правоохранители продолжают вести поиск сбежавшего Ивана Корюкова*. Владельцев дач в Свердловской области призвали соблюдать осторожность.

Напомним, осужденные за подготовку к теракту совершили побег из СИЗО 1 сентября. Возбуждено уголовное дело по статье «Побег из места лишения свободы, совершенный группой».

* Внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.