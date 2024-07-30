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Во ФСИН опровергли данные об установке члену банды Цапков виниров

В ведомстве уточнили, что осужденному на пожизненный срок не оказывали услуги протезирования зубов.
Глеб Владовский 2024-07-30 11:50:03
© Фото: Татьяна Кузнецова, РИА Новости

Информация об установке осужденному на пожизненный срок одному из членов банды Цапков дорогостоящих виниров не является достоверной. Об этом сообщили во ФСИН.

«Опубликованная в СМИ и социальных сетях информация о пожизненно осужденном Владимире Алексееве, который поставил себе виниры за 800 тыс. рублей в ростовском СИЗО-1, не соответствует действительности», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Уточняется, что осужденному во время его содержания в СИЗО не оказывали услуги по протезированию зубов. Кроме того, в стоматологические клиники его также не вывозили.

Напомним, что эта банда с 1998 по 2010 год орудовала в станице Кущевской в Краснодарском крае. Члены группировки совершили 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек, включая детей, в доме фермера Аметова, произошедшее 4 ноября 2010 года. 

#в стране и мире #ФСИН #виниры #осужденный #Банда Цапка
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