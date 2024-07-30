Во ФСИН опровергли данные об установке члену банды Цапков виниров

Информация об установке осужденному на пожизненный срок одному из членов банды Цапков дорогостоящих виниров не является достоверной. Об этом сообщили во ФСИН.

«Опубликованная в СМИ и социальных сетях информация о пожизненно осужденном Владимире Алексееве, который поставил себе виниры за 800 тыс. рублей в ростовском СИЗО-1, не соответствует действительности», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Уточняется, что осужденному во время его содержания в СИЗО не оказывали услуги по протезированию зубов. Кроме того, в стоматологические клиники его также не вывозили.

Напомним, что эта банда с 1998 по 2010 год орудовала в станице Кущевской в Краснодарском крае. Члены группировки совершили 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек, включая детей, в доме фермера Аметова, произошедшее 4 ноября 2010 года.