Песков назвал позицию Европы оголтелым милитаризмом

Пресс-секретарь президента РФ в качестве примера привел главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен, которая призывала превратить Украину в «стального ежа».
Глеб Владовский 2025-09-08 08:41:35
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Globallookpress

Оголтелый милитаризм, которого придерживаются страны Европы, затрудняет урегулирование на Украине. Такое заявление сделал в интервью ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Европейские страны занимают, по-русски говоря, достаточно оголтелую позицию (милитаризма. - Прим. ред.)», - подчеркнул он.

Официальный представитель Кремля также привел в качестве примера заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о необходимости превратить Украину в «стального ежа». Такие призывы характерны для периода холодной войны.

Ранее сообщалось, что фон дер Ляйен собирается провести серьезную реформу исполнительного органа власти Евросоюза. В результате вся власть будет сосредоточена в руках председателя ЕК.

