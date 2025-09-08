МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Вдова писателя Головачева назвала причину смерти супруга

Писатель-фантаст скончался 7 сентября в реанимации.
Глеб Владовский 2025-09-08 07:55:27
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Причиной смерти писателя-фантаста Василия Головачева стал инсульт. Об этом сообщила вдова писателя Зоя Головачева.

По ее словам, писателя госпитализировали неделю назад. В медучреждении ему давали мощные препараты, притом что у него больные почки.

«Вчера я была у него, сегодня (7 сентября. - Прим. ред.) его должна была забрать домой, но мне позвонили, сказали, что ему хуже, а после перезвонили и сообщили, что он умер из-за инсульта в реанимации», - цитирует ее слова ТАСС.

Головачева также добавила, что сможет забрать тело супруга в понедельник, 8 сентября.

Ранее сообщалось, что писатель-фантаст скончался в возрасте 77 лет.

Головачев родился в 1948 году в Жуковке Брянской области. Начал карьеру в 1960-е годы в редакции «Молодой гвардии». В 2004 году он стал лауреатом премии «Аэлита» за вклад в фантастику. Его произведения «Смерш-2», «Черный человек», «Реликт» изданы миллионными тиражами.

