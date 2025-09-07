Советский писатель-фантаст Головачев умер на 78-м году жизни

Писатель-фантаст Василий Головачев скончался в возрасте 77 лет. Об этом сообщил его коллега Эдуард Геворкян.

В последние годы культовый советский и российский писатель сильно болел, рассказал aif.ru председатель Совета по фантастической и приключенческой литературе Союза писателей России Евгений Харитонов.

По его словам, у Головачева были проблемы с суставами на ногах, он перенес серию инсультов и порой передвигался на коляске.

Головачев родился в 1948 году в Жуковке, Брянская область. Начал карьеру в 1960-е годы в редакции «Молодой гвардии».

Тогда же начал публиковаться в качестве писателя и создал более 60 (по другим данным - более 100) романов и рассказов, получив множество наград. В 2009 году по его книге «Смерш-2» вышел фильм «Запрещенная реальность» с Владимиром Вдовиченковым, Александром Балуевым и Любовью Толкалиной.

Лауреат премии «Аэлита» в 2004 году за вклад в фантастику. Работы «Смерш-2», «Черный человек», «Реликт» изданы миллионными тиражами.