В рядах украинских вооруженных сил (ВСУ) растет количество пожилых иностранных наемников, преимущественно из США. Участвуя в боевых действиях на стороне киевского режима, они зачастую даже не имеют релевантного опыта.

Проведя интервью с военными и представителями гуманитарных миссий из США, издание The New York Times (NYT) выяснило, что их привлекают обещаниями заработной платы в размере от одной до трех тысяч долларов ежемесячно. Эти добровольцы, как правило, состоят в регулярных подразделениях или международных легионах.

Идеологические соображения или жажда наживы, а также желание избежать наказания на родине часто становятся мотиватором для участия их в боевых действиях, сообщает Life со ссылкой на издание. По этой причине среди таких наемников имеются люди со слабым здоровьем или же с криминальным прошлым.

В конце июля этого года Следственный комитет РФ выявил свыше 3,5 тысяч наемников из 70 стран, которые сражаются на стороне ВСУ. Наемниками обычно оказываются граждане США, Великобритании, Канады, Грузии и других стран.