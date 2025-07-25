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СК установил более 3,5 тысяч наемников из 70 стран на стороне ВСУ

По словам Бастрыкина, наемники, участвующие в боях на стороне ВСУ, – граждане США, Великобритании, Канады, Грузии и других стран.
Виктория Бокий 2025-07-25 01:30:42
© Фото: Juan Moreno, Keystone Press Agency, Globallookpress

Следственный комитет России установил более 3,5 тысяч наемников, которые воевали на стороне ВСУ. Об этом заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.

По его словам, уже завершено расследование по 505 уголовным делам в отношении 650 лиц.

В ходе расследования выяснилось, что наемники, принимавшие участие в боевых действиях на стороне ВСУ, – граждане США, Великобритании, Канады, Грузии и других стран.

Председатель СК РФ добавил, что на основе собранных доказательств уже внесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых в отношении 965 наемников, еще 721 – объявлены в международный розыск и 282 – арестованы заочно. Также 134 иностранцам уже вынесли приговоры.

#расследование #ВСУ #Наемники #СК РФ #Александр Бастрыкин
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