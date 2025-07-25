СК установил более 3,5 тысяч наемников из 70 стран на стороне ВСУ

Следственный комитет России установил более 3,5 тысяч наемников, которые воевали на стороне ВСУ. Об этом заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.

По его словам, уже завершено расследование по 505 уголовным делам в отношении 650 лиц.

В ходе расследования выяснилось, что наемники, принимавшие участие в боевых действиях на стороне ВСУ, – граждане США, Великобритании, Канады, Грузии и других стран.

Председатель СК РФ добавил, что на основе собранных доказательств уже внесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых в отношении 965 наемников, еще 721 – объявлены в международный розыск и 282 – арестованы заочно. Также 134 иностранцам уже вынесли приговоры.