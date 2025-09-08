МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Перми из лодки пропал подросток после столкновения с ребенком на гидроцикле

На реке произошло столкновение гидроцикла с лодкой, из-за чего пропал человек. Водным транспортным средством управлял 11-летний ребенок.
Дарина Криц 2025-09-08 03:38:58
© Фото: CMSUTSKR, Telegram © Видео: CMSUTSKR, Telegram

В Перми на местной реке Мулянка столкнулись гидроцикл и лодка, в результате чего один из пассажиров пропал без вести.

Как сообщает 360.ru, ЧП произошло в Дзержинском районе Перми. Уточняется, что гидроциклом управлял 11-летний мальчик, а в лодке находился взрослый мужчина и 15-летний подросток. В результате инцидента последний пропал, а мужчину отправили в больницу.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте (ЦМСУТ ) СК РФ начало доследственную проверку, следователи выясняют причины и обстоятельства происшествия.

В этот же день в Санкт-Петербурге пришлось эвакуировать 70 человек с севшего на мель теплохода. «Чайка» сел на мель в водах Финского залива

#в стране и мире #ЧП #столкновение #пермь #пропал человек
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
2
«Панцирь». Работа в период СВО
3
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
4
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
5
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
6
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
7
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
8
Воентех
9
«Военная приемка» в Беларуси
10
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 