В Перми из лодки пропал подросток после столкновения с ребенком на гидроцикле

В Перми на местной реке Мулянка столкнулись гидроцикл и лодка, в результате чего один из пассажиров пропал без вести.

Как сообщает 360.ru, ЧП произошло в Дзержинском районе Перми. Уточняется, что гидроциклом управлял 11-летний мальчик, а в лодке находился взрослый мужчина и 15-летний подросток. В результате инцидента последний пропал, а мужчину отправили в больницу.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте (ЦМСУТ ) СК РФ начало доследственную проверку, следователи выясняют причины и обстоятельства происшествия.

В этот же день в Санкт-Петербурге пришлось эвакуировать 70 человек с севшего на мель теплохода. «Чайка» сел на мель в водах Финского залива