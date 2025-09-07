МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Петербурге 70 человек эвакуировали с севшего на мель теплохода

По предварительным данным, никто не пострадал.
Владимир Рубанов 2025-09-07 20:01:43
© Фото: Telegram/sztproc

Пассажирский теплоход «Чайка» сел на мель в акватории Финского залива в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. На борту было 70 человек.

Спасательные службы организовали эвакуацию пассажиров на берег. По предварительным данным, никто не пострадал.

Прокуроры начали проверку из-за досрочного завершения рейса теплохода, говорится в сообщении. Сотрудники ведомства проверят соблюдение законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта и прав пассажиров.

#Санкт-Петербург #транспорт #Финский залив #эвакуация #происшествия #теплоход
