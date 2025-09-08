МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Мирные жители сняли видео из эпицентра удара ВСУ по Донецку

Атака застала мужчин в автомобиле на месте прилета.
Дима Иванов 2025-09-08 23:47:03
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК "ЗВЕЗДА"

Атака украинских боевиков по жилым кварталам Донецка застала двух мужчин на месте прилета - они прятались в автомобиле, пока рядом гремели взрывы. Несмотря на опасность один из них снял момент удара на видео.

На кадрах слышен характерный звук летящих боеприпасов, затем звучит несколько громких хлопок, а от земли поднимается пламя. В это время очевидцы пригибаются от осколков в кабине легковушки.

Напомним, что ВСУ нанесли комбинированный удар крылатыми ракетами Storm Shadow и беспилотниками по Донецку и Макеевке. В результате погибли два человека, еще 16 получили ранения.  

#Донецк #ДНР #мирные жители #видео #наш эксклюзив #момент взрыва #атака всу
© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

