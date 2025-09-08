Мирные жители сняли видео из эпицентра удара ВСУ по Донецку

Атака украинских боевиков по жилым кварталам Донецка застала двух мужчин на месте прилета - они прятались в автомобиле, пока рядом гремели взрывы. Несмотря на опасность один из них снял момент удара на видео.

На кадрах слышен характерный звук летящих боеприпасов, затем звучит несколько громких хлопок, а от земли поднимается пламя. В это время очевидцы пригибаются от осколков в кабине легковушки.

Напомним, что ВСУ нанесли комбинированный удар крылатыми ракетами Storm Shadow и беспилотниками по Донецку и Макеевке. В результате погибли два человека, еще 16 получили ранения.