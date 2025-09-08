МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Шесть жителей пострадали при ударе ВСУ по парку в Донецке

Ранения различной степени тяжести получили подросток и молодые люди в возрасте от 19 до 33 лет.
Дарина Криц 2025-09-08 00:18:41
© Фото: ТРК «Звезда»

Воскресная атака ВСУ по парку развлечений в Донецке привела к ранению шести мирных жителей. Известно, что пострадали молодые люди в возрасте от 19 до 33 лет, а также подросток в возрасте примерно 14 лет. О пострадавших сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Сегодня вечером в Калининском районе Донецка при атаке ударным БПЛА вооруженных формирований Украины по территории парка "Гулливер" ранения средней степени тяжести получили: парень 2004 г.р., девушки 2003 и 2006 г.р., пострадали: девочка 2011 г.р., девушка 2003 г.р. и мужчина 1992 г.р.», - написал он в своем телеграм-канале.

Все пострадавшие при ударе украинского дрона получили необходимую медицинскую помощь. Кроме людей, при вечернем нападении ВСУ на региональную столицу повреждения получили шесть жилых домов, а также школа. Кроме того, последствия атаки отразились и на двух автомобилях.

По словам Пушилина, ударам подверглись Калининский район Донецка и Красногвардейский район Макеевки. Противник предпринял 15 вооруженных атак с применением ствольной артиллерии калибра 155 миллиметров и ударных беспилотников.

#Донецк #ДНР #денис пушилин #парк развлечений #Пострадали #БПЛА ВСУ #удары всу
