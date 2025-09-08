МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Сотрудниц подмосковного отеля для собак задержали за живодерство

Животные содержались в нечеловеческих условиях.
Тимур Юсупов 2025-09-08 22:00:03
© Фото: СК Подмосковья © Видео: СК Подмосковья

В подмосковном Чехове задержаны собственницы гостиницы для собак, которых подозревают в жестоком обращении с животными и мошенничестве. Как сообщает следственный комитет по Подмосковью, в ходе расследования было обнаружено, что злоумышленницы намеренно обманывали  своих клиентов, чтобы заработать как можно больше денег.

«Установлено, что подозреваемые вводили в заблуждение собственников собак, которых оставляли у них на передержке, обещая за денежную плату внимательное отношение к питомцам, ограниченное количество других животных и содержание в надлежащих условиях», - пишет СК в своем официальном Telegram-канале.

На самом же деле животные содержались в крошечных клетках, которыми десятками набивались помещения «отеля». В комнатах царила антисанитария, среди сотрудников не было ни одного кинолога, а к животным втайне от хозяев применялись электрошоковые ошейники.

За свои услуги заведение требовало по пять тысяч рублей в сутки, а учитывая то, что животные могли находиться в этих ужасных условиях месяцами, преступникам удавалось неплохо заработать на ничего не подозревающих хозяевах.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Пострадавшими по нему уже проходят сразу 15 владельцев собак, в то время, как следователи продолжают устанавливать всех потерпевших. Завтра суд примет решение об избрании обвиняемым меры пресечения. Если ходатайство обвинения удовлетворят, мошенниц ждет домашний арест до выяснения дальнейших обстоятельств.

Напомним, что скандал вокруг передержки разгорелся благодаря усилиям блогера Эльдара Джарахова и певицы Дарьи Кустовской (MONA). Молодые люди сами стали свидетелями ужасного обращения с животными, когда отдали в «отель» собственных питомцев. Из-за общественного резонанса на ситуацию обратили внимание правоохранительные органы, которые позднее передали дело в МВД.

