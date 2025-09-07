МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Источник: дело о подмосковной «живодерне» передали в МВД

По данным СК Подмосковья, по факту жестокого обращения с животными возбуждено уголовное дело.
Виктория Бокий 2025-09-07 11:26:11
© Фото: Telegram/mosoblproc © Видео: Telegram/gsuskmosobl

Следователи допросили владелиц «элитного» приюта для собак в подмосковном Чехове, где издевались над животными. Об этом сообщил в разговоре со «Звездой» источник в правоохранительных органах.

На данный момент дело передано в МВД России. Информация о задержании еще не подтверждалась.

Напомним, что первыми, кто раскрыл подмосковную «живодерню», были блогер Эльдар Джарахов и певица Дарья Кустовская (MONA). Они оставили там своих собак на передержку, но тогда еще сами не знали, что творится в этой зоогостинице. Приехав за своими питомцами, Джарахов и Кустовская были шокированы: более 40 собак содержались в ужасных условиях. Кроме того, на теле животных были раны и шрамы. Как потом выяснилось, псевдокинологи избивали собак, надевали на них ошейники с шокером, морили голодом и не убирали за ними.

По последним данным СК Подмосковья, по факту жестокого обращения с животными возбуждено уголовное дело.

«Жительница села Шарапово Чеховского городского округа оказывая услуги по уходу за домашними животными, в том числе по их содержанию и дрессировке, в нарушение действующего закона, допустила жестокое обращение с животными, истязала их побоями, применяя к собакам электрошоковые ошейники», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Чеховская городская прокуратура приступила к проверке зоогостиницы из-за появившейся в соцсетях информации об издевательствах над животными и полной антисанитарии.

#Подмосковье #Животные #наш эксклюзив #МВД России #зоогостиница
