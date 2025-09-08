МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Заговор в дурдоме»: Захарова ответила сбежавшему в Польшу Кулебе

Экс-глава украинского МИД покинул страну из-за нового указа Владимира Зеленского.
Константин Денисов 2025-09-08 22:08:55
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, Globallookpress, Алексей Иванов, ТРК Звезда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала критику бывшего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в адрес Владимира Зеленского, подписавшего указ о запрете экс-дипломатам выезжать за границу.

«Я никогда не думал, что мне придется бежать из своей страны, как вору ночью… Зеленский и его окружение не хотят, чтобы мы ездили за границу и говорили вещи, которые, по их мнению, могут противоречить линии правительства», - сказал Кулеба.

Он назвал мышление нынешней украинской власти советским, а также обвинил Зеленского в том, что он запрещает любые мнения, которые отличаются от его собственного.

«Заговор в дурдоме. Но при этом подобные заявления показательны: построение демократии по ультралиберальному образцу привело к появлению на Украине диктатуры, а «строители демократии», не дождавшись перемоги, разлетелись по зарубежным кормушкам», - написала Захарова в своем телеграм-канале.

Также она назвала Кулебу «Кулебищем» и припомнила его слова  о том, что его зарплата напрямую зависела от количества зарубежных поездок.

Ранее сам Кулеба предложил сажать критиков государства в соцсетях.

