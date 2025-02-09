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Экс-глава МИД Украины предложил сажать критиков государства в соцсетях

По словам Кулебы, есть реальные люди, которые его «хают».
Владимир Рубанов 2025-02-09 07:11:04
© Фото: Yevhen Kotenko Keystone Press Agency, Global Look Press

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что критикующих свою страну в соцсетях людей надо сажать в тюрьму за госизмену.

Экс-глава МИД заверил, что спокойно относится к критике. Но, по его словам, есть реальные люди, которые его «хают» и задают вопросы: «Что мне дала эта страна?», «Я никому ничего не должен», «Почему я должен ее любить?»

Кулеба заявил, что «с индивидуальным хейтом можно жить», потому что «каждый получил право выражать свою дурь в соцсетях». Но есть категория людей, которые критикуют страну, отметил он.

Бывший министр считает, что таких людей надо «реально отлавливать и сажать за государственную измену». Бывший министр сказал, что нарративы о плохом государстве и плохой новой стране - это уже не просто критика, а действия против этого государства.

Это заявление Кулебы прозвучало на фоне снижения поддержки Владимира Зеленского и массовой силовой мобилизации.

#Украина #мид #Дмитрий Кулеба #Госизмена #критика #уголовное преследование
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