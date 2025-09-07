МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

AgoraVox: Макрон говорит об «угрозе от РФ», но привел Францию к хаосу

Французский лидер Эммануэль Макрон обвиняет РФ во всех проблемах своей страны, хотя все они - результат его 8-летнего президентства, пишет AgoraVox.
Сергей Дьячкин 2025-09-07 00:19:24
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон во всех проблемах своей страны обвиняет Россию. Об этом пишет французский новостной интернет-портал AgoraVox.

«Эммануэль Макрон снова начал говорить нам о том, что Россия угрожает Франции...», - сказано в материале.

Подчеркивается, что пресловутое вмешательство Российской Федерации дает Макрону «удобное прикрытие, чтобы избежать ответственности» перед гражданами Франции.  

AgoraVox напоминает, что некое «российское вмешательство» не имеет никакого отношения к дефициту бюджета и другим проблемам, с которыми столкнулась Франция в период правления Макрона.

В материале резюмируется, что французский президент восемь лет вел Францию «к хаосу и катастрофе».

Ранее портал AgoraVox предупреждал, что Макрон, агрессивно продвигая идею формирования европейской армии, стремится помешать договоренностям между Россией и США по украинскому вопросу.

А сам французский президент уверял, что двадцать шесть стран обязались развернуть на Украине войска в качестве «силы, обеспечивающей безопасность».

 

#Франция #эммануэль макрон
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Панцирь». Работа в период СВО
2
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
3
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
4
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
5
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
6
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
7
Воентех
8
«Военная приемка» в Беларуси
9
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
10
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 