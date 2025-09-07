Президент Франции Эммануэль Макрон во всех проблемах своей страны обвиняет Россию. Об этом пишет французский новостной интернет-портал AgoraVox.

«Эммануэль Макрон снова начал говорить нам о том, что Россия угрожает Франции...», - сказано в материале.

Подчеркивается, что пресловутое вмешательство Российской Федерации дает Макрону «удобное прикрытие, чтобы избежать ответственности» перед гражданами Франции.

AgoraVox напоминает, что некое «российское вмешательство» не имеет никакого отношения к дефициту бюджета и другим проблемам, с которыми столкнулась Франция в период правления Макрона.

В материале резюмируется, что французский президент восемь лет вел Францию «к хаосу и катастрофе».

Ранее портал AgoraVox предупреждал, что Макрон, агрессивно продвигая идею формирования европейской армии, стремится помешать договоренностям между Россией и США по украинскому вопросу.

А сам французский президент уверял, что двадцать шесть стран обязались развернуть на Украине войска в качестве «силы, обеспечивающей безопасность».