Президент Франции Эммануэль Макрон во всех проблемах своей страны обвиняет Россию. Об этом пишет французский новостной интернет-портал AgoraVox.
«Эммануэль Макрон снова начал говорить нам о том, что Россия угрожает Франции...», - сказано в материале.
Подчеркивается, что пресловутое вмешательство Российской Федерации дает Макрону «удобное прикрытие, чтобы избежать ответственности» перед гражданами Франции.
AgoraVox напоминает, что некое «российское вмешательство» не имеет никакого отношения к дефициту бюджета и другим проблемам, с которыми столкнулась Франция в период правления Макрона.
В материале резюмируется, что французский президент восемь лет вел Францию «к хаосу и катастрофе».
Ранее портал AgoraVox предупреждал, что Макрон, агрессивно продвигая идею формирования европейской армии, стремится помешать договоренностям между Россией и США по украинскому вопросу.
А сам французский президент уверял, что двадцать шесть стран обязались развернуть на Украине войска в качестве «силы, обеспечивающей безопасность».
© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»