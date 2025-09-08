МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Начальник Генштаба РФ генерал армии Валерий Герасимов награжден орденом Мужества

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Константин Денисов 2025-09-08 21:15:46
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Начальник Генштаба РФ генерал армии Валерий Герасимов награжден орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, наградить орденом Мужества генерала армии Герасимова Валерия Васильевича», - говорится в тексте документа.

Напомним, что 8 сентября Герсимов отмечает свое 70-летие.

Ранее Герасимов заявил, что армия России продолжает наступление по всей линии фронта.

#в стране и мире #награда #Владимир Путин #указ #орден #Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
