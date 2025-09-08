Начальник Генштаба РФ генерал армии Валерий Герасимов награжден орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, наградить орденом Мужества генерала армии Герасимова Валерия Васильевича», - говорится в тексте документа.
Напомним, что 8 сентября Герсимов отмечает свое 70-летие.
Ранее Герасимов заявил, что армия России продолжает наступление по всей линии фронта.
© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»