Начальник Генштаба РФ генерал армии Валерий Герасимов награжден орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, наградить орденом Мужества генерала армии Герасимова Валерия Васильевича», - говорится в тексте документа.