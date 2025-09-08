МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Политолог предположил, какие темы могли обсуждать лидеры стран БРИКС на саммите

Встреча с участием Владимира Путина прошла в онлайн-формате.
Константин Денисов 2025-09-08 20:30:13
© Фото: Kremlin Pool, via, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Политолог Алексей Мухин в эфире телеканала «Звезда» предположил, какие темы могли обсуждать лидеры стран БРИКС на онлайн-саммите организации.

«Повод для совещания - торговая война, которую США объявили практически всему миру. И теперь страны БРИКС орагнизуют сопряжение усилий, чтобы нейтрализовать последствия от незаконных пошлин, которые вводятся Дональдом Трампом в отношении самых разных стран. Видимо, Трамп считает, что это хорошая переговорная позиция, хотя результат ровно противоположный», - сказал Мухин.

Кроме того, эксперт отметил, что американский лидер объявил БРИКС чуть ли не главным врагом США и довел до того, что члены организации всерьез обсуждают уход от доллара в расчетах.

Также, по мнению Мухина, одной из тем совещания могло стать обсуждение льготных условий товарооборота и логистики между странами БРИКС, что облегчит негативный эффект от американских санкций.

Встреча в формате видеосвязи прошла 8 сентября. Ее инициатором выступил президент Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силва. Основной повесткой стали новые ограничения США для стран-членов БРИКС. В саммите принял участие и президент России Владимир Путин.

#сша #Дональд Трамп #санкции #Владимир Путин #брикс #наш эксклюзив
