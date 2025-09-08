МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин принял участие в онлайн-саммите БРИКС

Лидеры стран-членов организации провели внеочередную встречу в формате видеосвязи.
Константин Денисов 2025-09-08 18:06:39
© Фото: Kremlin Pool via Global Look Press

Президент России Владимир Путин принял участие в онлайн-саммите БРИКС. Об этом сообщает ТАСС.

Российский лидер подключился к мероприятию, которое проходит в формате видеосвязи.

Встреча была инициирована президентом Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Поводом стали очередные санкции и торговые пошлины США.

Кроме того, лидеры стран-членов организации обсудят угрозу многополярному мироустройству, за которое выступает БРИКС.

Ранее саммит анонсировало агентство Bloomberg, отмечая решительный настрой Индии. Премьер-министр страны Нарендра Моди готов к жестким ответным мерам в отношении Вашингтона после санкций из-за импорта российской нефти.

#Россия #в стране и мире #Индия #сша #санкции #Владимир Путин #Бразилия #Лула да Силва #брикс
