Глава Роснедр: российских запасов нефти хватит на любой промежуток времени

Российских запасов нефти хватит на неограниченный период времени. Об этом в беседе с ТАСС сообщил глава Роснедр Олег Казанов.

По словам чиновника, если своевременно озаботиться вопросами геологической разведки, а также воспроизводства запасов, то объемов нефти, скрытых в недрах российской земли, хватит на абсолютно любой временной промежуток.

«Нефти хватит в России на любой период времени, обеспеченный активностью недропользователей по геологоразведке и воспроизводству запасов», - считает чиновник.

По словам Казанова, в России имеется более 31 миллиарда тонн запасов нефти, из которых на данный момент подготовлено только 19. Во избежание исчерпания отечественных резервов, которое в худшем случае может произойти не ранее, чем через 65 лет, отечественной нефтеперерабатывающей промышленности необходимо сосредоточиться на поддержании постоянного переходящего остатка запасов в размере как минимум 13-15 миллиардов тонн. Этого, по мнению эксперта, можно достичь непрерывной геологоразведкой.

Стоит отметить, что мировой спрос на российскую нефть продолжает повышаться, несмотря на международные санкции. Так недавно стало известно, что Индия, вопреки давлению США, планирует нарастить импорт отечественной нефти на 20%.