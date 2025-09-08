МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Убийца 15-летней девочки в Петербурге мог заманить ее угрозами и шантажом

Убитую в отеле Санкт-Петербурга девочку никогда не замечали в разборках или буллинге, рассказала директор школы.
Игнат Далакян 2025-09-08 18:08:28
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Школьницу Аню в отель в Санкт-Петербурге могли заманить при помощи угрозы и шантажа. Директор школы, где училась 15-летняя девочка, в беседе со «Звездой» рассказала, что она была робкой и стеснительной.

«Очень спокойная и воспитанная девочка. Никогда ее не замечали в разборках, буллинге или чтобы она проявляла агрессию в адрес другого ученика. Хорошо училась, ходила, посещала уроки. Ни романов, ни знаков внимания в сторону мальчиков у нее не было», - сказала Наталья Вишнякова.

По ее словам, Максим не преследовал Аню, как писали ранее многие средства массовой информации. На территории школы установлены камеры, молодой человек рядом с учреждением не появлялся, отметила директор школы.

Ранее в Санкт-Петербурге 18-летний парень заманил школьницу в отель и зарезал ее. Трагедия произошла 7 сентября. По данным правоохранительных органов, на телах обоих были найдены множественные колотые и резаные раны. Спасти девушку не удалось, а юноша, который находился в состоянии крайнего эмоционального возбуждения, был доставлен в ближайшую больницу.

#Санкт-Петербург #убийство #Трагедия #наш эксклюзив #школьница
