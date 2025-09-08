В Санкт-Петербурге парень заманил школьницу в отель и зарезал ее

В одном из питерских апарт-отелей 18-летний юноша в ходе ссоры зарезал свою 15-летнюю подругу. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, трагедия произошла 7 сентября.

По имеющимся данным, в воскресенье вечером в местное отделение полиции поступил вызов от администратора апарт-отеля на Витебском проспекте. Мужчина сообщил, что в одном из номеров он обнаружил пару молодых людей, испачканных в крови и находящихся в бессознательном состоянии.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили личности подростков - ими оказались 15-летняя местная жительница, а также 18-летний уроженец Южно-Сахалинска, на телах обоих были найдены множественные колотые и резаные раны.

Несмотря на оперативность полиции, спасти девушку не удалось, а вот юноша, находившийся в состоянии крайнего эмоционального возбуждения, был доставлен в ближайшую больницу.

По предварительной версии следствия, молодой человек был знаком со своей жертвой. Вероятнее всего, в вечер трагедии он пригласил погибшую в свой номер, где между ними возникла ссора. В ходе конфликта юноша нанес девушке многочисленные удары ножом, после чего изранил самого себя.

В ГСУ СК России по Московскому району города Санкт-Петербурга сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство».

