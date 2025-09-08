МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Санкт-Петербурге парень заманил школьницу в отель и зарезал ее

После убийства молодой человек пытался покончить с собой.
Тимур Юсупов 2025-09-08 16:15:50
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В одном из питерских апарт-отелей 18-летний юноша в ходе ссоры зарезал свою 15-летнюю подругу. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, трагедия произошла 7 сентября.

По имеющимся данным, в воскресенье вечером в местное отделение полиции поступил вызов от администратора апарт-отеля на Витебском проспекте. Мужчина сообщил, что в одном из номеров он обнаружил пару молодых людей, испачканных в крови и находящихся в бессознательном состоянии.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили личности подростков - ими оказались 15-летняя местная жительница, а также 18-летний уроженец Южно-Сахалинска, на телах обоих были найдены множественные колотые и резаные раны.

Несмотря на оперативность полиции, спасти девушку не удалось, а вот юноша, находившийся в состоянии крайнего эмоционального возбуждения, был доставлен в ближайшую больницу.

По предварительной версии следствия, молодой человек был знаком со своей жертвой. Вероятнее всего, в вечер трагедии он пригласил погибшую в свой номер, где между ними возникла ссора. В ходе конфликта юноша нанес девушке многочисленные удары ножом, после чего изранил самого себя.

В ГСУ СК России по Московскому району города Санкт-Петербурга сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство».

Еще одно громкое убийство женщины произошло недавно в Краснодарском крае. Там мужчина хладнокровно расправился с 51-летней местной жительницей и закопал ее тело в близлежащей лесополосе.

#в стране и мире #убийство #Санкт-Петебург
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
2
«Панцирь». Работа в период СВО
3
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
4
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
5
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
6
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
7
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
8
Воентех
9
«Военная приемка» в Беларуси
10
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 