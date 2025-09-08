МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Для изготовителей «Мистера Сидра» запросили почти десять лет колонии

Обвинение требует для подсудимых самого строгого наказания.
Тимур Юсупов 2025-09-08 18:14:33
© Фото: Сергей Пятаков, РИА Новости

Производителям печально известного алкогольного напитка «Мистер Сидр», из-за отравления которым в июне 2023 года скончались как минимум 47 человек, грозит почти 10 лет тюрьмы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента в зале суда, гособвинение запросило для двух фигурантов уголовного дела Анара Гусейнова и Артема Айрапетяна наказание в виде девяти лет и девяти месяцев колонии.

«Подсудимым следует назначить наказание в размере, близком к максимальному. Прошу суд признать Гусейнова и Айрапетяна виновными и назначить наказание в виде девяти лет девяти месяцев лишения свободы», - передает корреспондент слова прокурора.

Гусейнов и Айрапетян обвиняются в производстве и реализации спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшей по неосторожности массовую гибель людей. Как считает следствие, мужчины, занимавшиеся кустарным производством алкоголя, для удешевления процесса производства слабоалкогольного напитка, выдаваемого за сидр, решили пренебречь процессом брожения и просто смешать яблочный сок со спиртом.

Для реализации своего плана злоумышленники использовали конфискованный спирт, украденный со складов центра хозяйственного обеспечения МВД по Самарской области. Как оказалось, спирт был не этиловым, а метиловым, о чем мужчины не знали. В результате смертельно опасный продукт попал в местные точки продажи разливных алкогольных напитков, где его приобрели более 150 граждан России.

Недавно похожий случай произошел в Нижегородской области. Там из-за отравления суррогатным алкоголем скончались сразу пятеро местных жителей.

#в стране и мире #Алкоголь #отравление #суд
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
2
«Панцирь». Работа в период СВО
3
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
4
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
5
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
6
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
7
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
8
Воентех
9
«Военная приемка» в Беларуси
10
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 