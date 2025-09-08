Для изготовителей «Мистера Сидра» запросили почти десять лет колонии

Производителям печально известного алкогольного напитка «Мистер Сидр», из-за отравления которым в июне 2023 года скончались как минимум 47 человек, грозит почти 10 лет тюрьмы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента в зале суда, гособвинение запросило для двух фигурантов уголовного дела Анара Гусейнова и Артема Айрапетяна наказание в виде девяти лет и девяти месяцев колонии.

«Подсудимым следует назначить наказание в размере, близком к максимальному. Прошу суд признать Гусейнова и Айрапетяна виновными и назначить наказание в виде девяти лет девяти месяцев лишения свободы», - передает корреспондент слова прокурора.

Гусейнов и Айрапетян обвиняются в производстве и реализации спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшей по неосторожности массовую гибель людей. Как считает следствие, мужчины, занимавшиеся кустарным производством алкоголя, для удешевления процесса производства слабоалкогольного напитка, выдаваемого за сидр, решили пренебречь процессом брожения и просто смешать яблочный сок со спиртом.

Для реализации своего плана злоумышленники использовали конфискованный спирт, украденный со складов центра хозяйственного обеспечения МВД по Самарской области. Как оказалось, спирт был не этиловым, а метиловым, о чем мужчины не знали. В результате смертельно опасный продукт попал в местные точки продажи разливных алкогольных напитков, где его приобрели более 150 граждан России.

Недавно похожий случай произошел в Нижегородской области. Там из-за отравления суррогатным алкоголем скончались сразу пятеро местных жителей.