Пять человек умерли от отравления алкоголем в Нижегородской области

Один скончался на месте, еще четверых врачи не смогли спасти в больнице.
Константин Денисов 2025-08-31 15:40:17
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Пять человек скончались от отравления алкоголем в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка СК РФ.

По информации ведомства, инцидент произошел в городе Балахна.

 «По факту отравления пятерых жителей города Балахны суррогатным алкоголем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ» - говорится в сообщении.

Один мужчина скончался на месте, еще трое и одна женщина были доставлены в местную больницу, однако врачам не удалось их спасти.

Правоохранительные органы проведут проверку на предмет хаконности и качества оборота спиртосодержащей продукции. Для этого необходимо установить место приобретения напитков.

#в стране и мире #Алкоголь #Нижегородская область #отравление #СК РФ
